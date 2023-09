Prefeitura promove III Conferência da Juventude em Lagarto

Na tarde da última quarta-feira, 20, o Ginásio da Estação Cidadania Áthila Paixão, foi palco da III Conferência Municipal da Juventude. Evento promovido pela Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria Municipal de Juventude e do Esporte (SEJESP).

Com a participação entusiasmada de estudantes das escolas da rede municipal, estadual, atletas lagartenses e outros representantes da sociedade civil, o tema “Reconstruir no Presente, Construir o Futuro: Desenvolvimento, Direitos, Participação e Bem Viver” permeou as discussões e prometeu trazer propostas relevantes, debatidas em grupo, para o desenvolvimento e bem-estar dos jovens lagartenses.

O ponto alto da conferência foi a seleção de quatro jovens representantes do município, como delegados titulares e mais três jovens como delegados suplentes, que foram escolhidos de forma democrática e participativa, para representar Lagarto na etapa estadual. Esses jovens agora terão a oportunidade de levar as preocupações e aspirações da juventude lagartense para um âmbito ainda mais amplo, contribuindo para moldar políticas públicas que atendam às necessidades dessa parcela importante da população.

A conferência proporcionou um espaço de diálogo e reflexão para os jovens. A Prefeita Hilda Ribeiro, que participou do evento, falou sobre a necessidade da participação ativa dos jovens na construção de uma gestão pública de qualidade. “É muito bonito ver todos esses jovens aqui debatendo melhorias e avanços para nossa cidade. A juventude é uma prioridade na gestão e queremos ouvi-los e atender as propostas aqui selecionadas”, declarou a Prefeita.

A Secretária da SEJESP, Tamires Prata, salientou que o evento é um compromisso conjunto em dar voz às preocupações e aspirações da juventude. ”Estaremos atentos às propostas da juventude e daremos o apoio necessário para que avancem para a etapa estadual, levando com eles o desejo de um futuro mais brilhante para todos os jovens de Lagarto, sendo agentes de mudança e progresso na comunidade”, disse Tamires.

O evento de hoje marca apenas o começo dessa jornada, e a cidade de Lagarto aguarda ansiosamente os resultados e impactos positivos que certamente surgirão da determinação e empenho demonstrados pelos jovens participantes.

Fonte: Prefeitura de Lagarto