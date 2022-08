Prefeitura promove mais uma semana de ações do Agosto Dourado

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde está dando continuidade às ações do Agosto Dourado, mês de incentivo ao aleitamento materno. Na última quinta-feira, 18, a Unidade Básica de Saúde da Cidade Nova e a Clínica de Saúde da Família Antônio Maroto realizaram o evento, com muitas atividades especiais.

As ações contam com palestras apresentadas pelo NASF, atendimento médico e de enfermagem e práticas integrativas. A CSF Antônio Maroto realizou a ação no Balneário Bica, com dezenas de mamães presentes e envolvidas na roda de conversa sobre o tema, sorteios de brindes, entre outras atividades.

Acompanhe as ações do Agosto Dourado através das redes sociais da Prefeitura de Lagarto e participe. Todos juntos apoiando a amamentação!

Fonte: Prefeitura de Lagarto