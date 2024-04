Prefeitura promove prêmio para estudantes em comemoração aos 144 anos da cidade

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria da Educação (SEMED), lançou o edital do Prêmio Redescobrindo Lagarto, em celebração aos 144 anos da elevação à categoria de cidade, marcado anualmente no dia 20 de abril.

Objetivo e Tema

A Prefeitura de Lagarto promove o Prêmio Redescobrindo Lagarto em comemoração aos 144 anos da cidade. O prêmio visa manter viva as tradições, costumes, histórias e formas de expressões artísticas que compõem a identidade cultural do povo lagartense. Com o tema “LAGARTINIDADE”, a iniciativa busca promover a valorização da cultura local entre os estudantes da Rede Pública Municipal de Ensino.

Participação e Categorias

Estudantes de diferentes Etapas e Modalidades, desde a Educação Infantil até a Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública Municipal de Ensino de Lagarto. O prêmio contempla duas categorias: Desenho e Fotografia.

Cronograma:

A divulgação estará disponível a partir do dia 05/04/2024, e o período de produções vai de 05/04/2024 a 26/04/2024. A divulgação dos finalistas ocorrerá no dia 03/05/2024, e a premiação está agendada para a Bienal do Livro no dia 24/05/2024.

Direitos Autorais e Uso de Imagens

Os materiais enviados farão parte do acervo das Unidades de Ensino premiadas, podendo ser utilizados para fins institucionais, e a SEMED reserva o direito de reproduzir os materiais produzidos em qualquer etapa do prêmio, mencionando os créditos dos autores.

O Prêmio Redescobrindo Lagarto é uma oportunidade para os estudantes expressarem sua visão sobre a “LAGARTINIDADE” e contribuírem para a preservação da rica cultura local.

Fonte: Prefeitura de Lagarto