Prefeitura promove VI Concurso de Quadrilhas de Lagarto

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria de Cultura (SECULT), promoveu o VI Concurso de Quadrilhas Mestre Éder Santana, realizado entre os dias 04 e 08 de junho no Ginásio Ribeirão. O evento, que faz parte da programação do Festival da Mandioca, reuniu quadrilhas juninas de diversas partes do estado, trazendo uma explosão de cores, ritmos e tradição para a Capital do Interior.

A grande vencedora desta edição foi a Quadrilha Junina Século XX, que encantou o público com o tema “Se essa rua fosse minha…”, um enredo nostálgico sobre a Rua de São João, em Aracaju. Celebrando 60 anos de existência, a Século XX apresentou uma evolução cênica surpreendente, recheada de memórias afetivas, e levou para casa o troféu de campeã e o prêmio de 9 mil reais.

Direto de Maruim, a Junina Rala Rala garantiu o segundo lugar com o tema “A Marinete do Forró: Uma viagem encantadora pelo São João a bordo do Expresso do Forró”. A quadrilha conquistou a plateia com performances vibrantes, recebendo um troféu e 6 mil reais.

Representando Lagarto, a Junina Raio da Silibrina ficou com a terceira colocação ao apresentar “Lampião: do fogo aos céus, a eternidade no Sertão”. Inspirada nos cordéis “A chegada de Lampião no inferno” e “O grande debate de Lampião e São Pedro”, a apresentação encantou o público e rendeu um troféu e 3 mil reais.

O quarto lugar foi para a Pioneiros da Roça, que impressionou com o tema “Incandeia: Um facho de luz que cega e clareia o mundo de João”, integrando os ritmos tradicionais do Xote, Baião e Xaxado a modernidade das quadrilhas “estilizadas”. A junina levou para casa um troféu e 1 mil reais.

A Quadrilha Xodó da Vila e a Unidos em Arrasta Pé ocuparam a quinta e sexta colocação, respectivamente. Além do título de campeã, a Quadrilha Século XX também foi premiada nas categorias de melhor casal de noivos, melhor marcador e melhor banda.

A prefeita Hilda Ribeiro prestigiou a grande final e destacou a importância de manter viva as tradições. “O concurso é uma celebração da nossa cultura e das nossas tradições. Fico muito feliz em ver a participação e o talento de todas as quadrilhas. É um orgulho para Lagarto ser palco de um evento tão grandioso como esse”, enfatizou a Prefeita.

Fonte: Prefeitura de Lagarto