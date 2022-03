Prefeitura promoverá Encontro Formativo sobre Instrumentais de Registro Escolar

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria da Educação, realizará na próxima sexta-feira, 01, a partir das 8h no auditório da SEMED, um encontro formativo com Secretários e Gestores Escolares.

O intuito do encontro será para apresentar os Instrumentais de Registro Escolar de acordo com a legislação vigente, na perspectiva de um trabalho eficaz e dinâmico.

Conduzida pelo Departamento de Inspeção e Registro Escolar (DIRES), a formação terá como pauta os instrumentais: Ficha de Matrícula; Ficha Individual do aluno Anos Iniciais; Ficha Individual do aluno Anos Finais; Guia de Transferência; Certificado de Conclusão; Termo de Responsabilidade e Atas de Rendimento Escolar.

Também serão apresentadas as Tabelas com o Percentual de Faltas por Carga Horária, com base na Matriz Curricular, aprovada através da Resolução Nº 93/2020/CMEL.

Fonte: Prefeitura de Lagarto