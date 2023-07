Prefeitura realiza 1° Encontro Municipal do Projeto TeleNordeste

Na última quinta-feira, 13, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, realizou o 1° Encontro Municipal do Projeto TeleNordeste, onde foram reunidos profissionais de saúde da rede de Atenção Primária a Saúde, como médicos, enfermeiros e os gerentes das Unidades.

O evento foi realizado na Universidade Federal de Sergipe, Campus Lagarto.

O encontro teve por objetivo discutir pontos para o engajamento do projeto e criar ações individualizadas por território para qualifica-lo ainda mais.

Esse sistema permite que médicos, em diferentes localidades e de diferentes especialidades, possam se comunicar para tratar o caso de um mesmo paciente.

Realizado em parceria com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz e a Secretária de Estado da Saúde (SES), o município de Lagarto tem apresentado excelentes resultados e já auxiliou no atendimento de diversos pacientes que tiveram acesso a consulta com médicos especialistas perto de casa, sem fila de espera e com uma excelente resolutividade do seu diagnóstico.

Fonte: Prefeitura de Lagarto