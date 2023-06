Prefeitura realiza 1º Seminário Municipal de Visibilidade Trans de Lagarto

Um marco importante, que proporcionou a oportunidade de reconhecer e promover a visibilidade de identidades e orientações que existem e que precisam ser acolhidas. Assim pode ser definido o “1º Seminário Municipal de Visibilidade Trans de Lagarto”, realizado pela Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho, na última terça-feira, 30, no auditório do CREAS José Abel dos Santos.

De acordo com a comissão organizadora, esse seminário foi muito mais do que apenas um momento de aprendizado e de construção. É um ato de resistência contra o preconceito e uma declaração poderosa de que todas as pessoas, independentemente de sua orientação sexual, identidade de gênero, ou características individuais, merecem ser respeitadas, amadas e aceitas em sua plenitude.

Ao longo dos anos, a comunidade LGBTQIAPN+ tem enfrentado diversos desafios. Muitos experimentaram a rejeição, a invisibilidade e a violência simplesmente por ser quem são. É fundamental reconhecer que a comunidade é diversa. Cada indivíduo traz consigo uma experiência única e valiosa. Temos o dever de ouvir, acompanhar e apoiar uns aos outros, independentemente de nossas diferenças.

Neste evento, também serviu para lembrar da importância dos aliados. Àqueles que não se identificam como LGBTQIAPN+, mas que estão aqui para apoiar e lutar. É nesse intuito que esse momento foi idealizado, para pensarmos juntos as políticas públicas para pessoas LGBTQAIPN+ a partir de nós, servidores e servidoras municipais.

Que este Seminário seja considerado uma plataforma para a ação e para inspirar uns aos outros, compartilhando conhecimentos e experiências, para que cada participante tenha saído com compromisso renovado em combater o preconceito e a desigualdade em todas as suas formas. À medida que avançamos, vamos continuar educando e sensibilizando, promovendo espaços inclusivos e encorajando mudanças em nossa sociedade. Vamos trabalhar para acabar com os estigmas e preconceitos, e garantir que cada pessoa LGBTQIAPN+ tenha a oportunidade de viver autenticamente, sem medo de ser quem são.

A programação contou com homenagens a personalidades trans do município que contribuem com a sua existência, luta e resistência, para o debate sobre a diversidade, respectivamente:

“A Rainha do folclore” e 1ª Mulher Trans de Lagarto, Everalda; A Decana de movimentos LGBTQIAPN+ do município com o fomento e criação da 1ª ONG LGBT do interior de Sergipe Bizan Velô de Souza Fontes; A representante da Associação de Transgêneros de Lagarto – ASTRAL e representando todas e todos os Servidores Públicos do município Carla Jeane Rabelo Martins e a representante das mulheres trans influencers de Lagarto, Anne Patrícia de Santana (“Gurita”) –

E os participantes também tiveram a oportunidade de assistir as palestras:

“Bê – A- BA da Sexualidade” – conferencista: Francisco Ramos (Sexólogo e Psicólogo do CREAS – Diversidade de gênero e sexualidade).

“Acesso a inclusão da população LGBTQIAPN+ nas políticas públicas”. Conferencista: Marcelo Lima de Menezes. (Especialista em Gênero e Sexualidade na Educação e Assessor Técnico LGBTQIAPN+/Diretoria de Direitos Humanos/Secretaria Municipal da Família e Assistência Social – SEMFAS – Prefeitura de Aracaju – Acesso a inclusão da população LGBTQIAPN+ nas políticas públicas).

“O Trabalho em Rede para o combate a transfobia” – Conferencista: Silvania Santos de Souza. (Coordenadora Estadual de Políticas Públicas para a População LGBTQIAPN+ – O Trabalho em Rede para o combate a transfobia).

Fonte: Prefeitura de Lagarto