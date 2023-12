Prefeitura realiza a entrega de mais 70 Cartões Lagartenses

Na última terça-feira, 19, a prefeitura de Lagarto reafirmou seu compromisso com a ação social ao realizar a entrega de mais de 70 Cartões Lagartenses.

O Cartão Lagartense, idealizado para auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade, tem se consolidado como uma importante ferramenta de suporte e possibilita a compra de alimentos, remédios e gás de cozinha.

Em meio à entrega dos cartões, o Secretário da Sedest, Valdiosmar Vieira, destacou a priorização das mães solo em situação de vulnerabilidade. “Este programa reflete o compromisso da gestão em olhar com cuidado para aqueles que enfrentam desafios diários. Priorizar mães solo é assegurar que a base de nossas famílias receba o suporte necessário para superar dificuldades e construir um futuro mais promissor”, afirma.

A Prefeita Hilda Ribeiro, que participou ativamente da entrega dos cartões, ressaltou a importância vital de políticas públicas como essa para o desenvolvimento inclusivo de Lagarto. “Estamos aqui não apenas como gestores, mas como cidadãos comprometidos com o bem-estar de nossa população. O Cartão Lagartense é um exemplo de como, juntos, podemos construir uma cidade mais justa e solidária. É um investimento no presente e no futuro de Lagarto”, enfatiza a Prefeita.

Fonte: Prefeitura de Lagarto