Prefeitura realiza abertura da Campanha Abril Verde

Na última terça-feira, 06, a Prefeitura de Lagarto, através do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST Regional Lagarto/Se, realizou uma Capacitação e a abertura da Campanha Abril Verde, para todos os profissionais da saúde do Município de Riachão do Dantas.

A Campanha é destinada à prevenção dos acidentes e doenças relacionados ao trabalho. Durante o evento, também foi explanado para os presentes sobre a saúde do trabalhador, sobre o CEREST e os agravos ocupacionais, ressaltando a importância da prevenção através do uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual e Coletivos.

Através de várias dinâmicas reflexivas, foi abordada a importância do cuidado com a saúde do cuidador, sendo eles os profissionais que cuidam e atendem os trabalhadores cotidianamente e também o corredor de cuidados, momento de reflexão pessoal e coletiva.

Fonte: Prefeitura de Lagarto