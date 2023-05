Prefeitura realiza ação alusiva ao Dia do Trabalhador

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde e o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, CEREST Regional Lagarto, realizou na última terça-feira, 02, uma ação alusiva ao dia do trabalhador. O evento aconteceu no Mercado Municipal e contou com diversos serviços.

A Ação em Saúde do Trabalhador, contou com orientações sobre o CEREST, doenças ocupacionais, acidentes de trabalho, sobre a importância do uso correto dos equipamentos de proteção individual e coletivo. Como também diversos serviços de saúde como: aferição de pressão arterial, teste de glicemia, auriculoterapia, vacinas de rotina e covid-19, carro de testagem para ist’s e atendimento odontológico móvel.

O evento contou com a presença do Procurador do Ministério Público do Trabalhador – MPT, Dr. Adroaldo Bispo.

Fonte: Prefeitura de Lagarto