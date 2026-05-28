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Prefeitura realiza ação de conscientização em alusão ao Maio Amarelo em Simão Dias

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Dentro da campanha Maio Amarelo, a prefeitura de Simão Dias, promoveu na última quarta-feira, 27, a simulação de um acidente de trânsito na Rua José Avelino de Oliveira, no Centro da cidade.

A ação realizada em parceria com agentes da GMSD, do Grupo de educação para o trânsito SIGA e da SMTT de Nossa Senhora do Socorro, em teve como objetivo educar a população sobre riscos e boas praticas no transito, alinhando-se aos objetivos do Maio Amarelo de reduzir acidentes.

De acordo com a gestão municipal, ações como esta promovem conscientização coletiva e fortalecem uma cultura de responsabilidade, demonstrando o valor de integrar esforços entre os cidadãos para salvar vidas.

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