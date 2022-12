Prefeitura realiza ação do Dezembro Vermelho em Unidade Básica de Saúde

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, segue realizando durante todo o mês, a Campanha Dezembro Vermelho, que marca a luta mundial contra o HIV/AIDS. Na última quinta-feira, 22, a ação aconteceu na Unidade Básica de Saúde do Campo da Vila.

A campanha é constituída por um conjunto de atividades e mobilizações relacionadas ao enfrentamento ao HIV/Aids e às demais IST’s, em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde, no qual são promovidas palestras educativas sobre o tema, atendimento médico, de enfermagem, testes rápidos de hepatites, sífilis e HIV, ofertados pelo CTA, atendimento de práticas integrativas como massagem, auriculoterapia e ventosa, atualização do cartão de vacina, dispensação de preservativos, entre outros.

O Dezembro Vermelho, marca uma grande mobilização na luta contra o HIV/Aids e outras IST’s (infecções sexualmente transmissíveis), chamando a atenção para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV.

Fonte: Agência Brasil