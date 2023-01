Prefeitura realiza ação do Janeiro Branco no CAPS Aconchego

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, realizou na última terça-feira, 24, no Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS Aconchego, uma ação alusiva ao Janeiro Branco, mês de conscientização sobre a saúde mental.

O evento foi destinado aos usuários do CAPS Aconchego e contou com uma roda de conversa ministrada por psicólogos do centro, dinâmicas, informações e orientações sobre saúde mental, práticas integrativas e um café da manhã reforçado.

As atividades promovem interação, diversão e acolhimento entre os usuários, reforçando e humanizando ainda mais o tratamento e contribuindo para o bem-estar físico e mental.

Fonte: Prefeitura de Lagarto