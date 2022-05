Prefeitura realiza ação em alusão ao mês do trabalhador

Na última quarta-feira, 04, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde iniciou o mês do trabalhador, com ação realizada pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST Regional Lagarto.

O evento, que aconteceu no Assentamento Dr. João, contou com diversos serviços de saúde voltada para profissionais de diversos setores. Entre eles estão: atendimento médico e de enfermagem, atendimento com o odontomóvel, testes rápidos com o CTA itinerante, vacinação de rotina e agendamento para mamografia, além de sorteios de brindes.

O CEREST seguirá o cronograma do mês, com diversas ações de saúde voltadas aos trabalhadores. Os locais das ações serão divulgadas através das redes sociais, acompanhe e participe.

Fonte: Prefeitura de Lagarto