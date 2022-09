Prefeitura realiza ação em alusão ao Setembro Amarelo

Na última segunda-feira, 26, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu uma ação em alusão ao Setembro Amarelo no Colégio Polivalente.

A ação que teve como objetivo conscientizar os alunos quanto a prevenção do suicídio e a valorização da vida, contou com a participação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, do Centro de Testagem e Aconselhamento, da Academia de Saúde, além de alunos da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Durante a ação foram realizados debates sobre a comunicação não violenta, práticas corporais, práticas integrativas da saúde, influencia da alimentação e o autocuidado.