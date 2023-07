Prefeitura realiza ação para assistentes sociais da saúde

A Prefeitura de Lagarto realizou na última terça-feira, 4, uma ação em saúde para as assistentes sociais da Secretaria de Saúde do município. A ação foi ministrada pela equipe do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST Regional Lagarto.

A ação teve por objetivo, reunir informações e aprendizados, além de apresentar discussões e melhorias acerca da saúde do trabalhador e a importância do cuidado com a saúde mental no ambiente de trabalho.

Foi uma manhã inteira preparada para essas profissionais que diariamente cuidam dos usuários e pacientes do nosso sistema único de saúde. Foram realizadas ainda, dinâmicas reflexivas e sorteios de brinde.

Fonte: Prefeitura de Lagarto