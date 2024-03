Prefeitura realiza Avaliação de Fluência nas escolas da Rede Pública Municipal de Lagarto

Entre os dias 19 de março e 5 de abril, as Escolas da Rede Pública Municipal de Lagarto estarão empenhadas em uma importante tarefa: a avaliação da fluência dos estudantes do 2° Ano do Ensino Fundamental. O objetivo principal desta avaliação é verificar a habilidade dos alunos em ler palavras, pseudopalavras e textos próprios para sua etapa escolar de maneira fluente e no ritmo adequado.

Conduzida pela Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria da Educação, a avaliação da fluência é uma medida crucial para entender o progresso dos alunos em habilidades fundamentais de leitura. A fluência na leitura é essencial não apenas para compreender textos, mas também para desenvolver habilidades cognitivas e comunicativas ao longo da vida escolar e além.

Durante esse período, os educadores estarão dedicados a observar e registrar o desempenho dos alunos, fornecendo dados valiosos que ajudarão a orientar futuras práticas de ensino e intervenções educacionais. Além disso, a avaliação da fluência permite identificar áreas específicas que podem precisar de reforço, garantindo que cada aluno receba o apoio individualizado necessário para o seu desenvolvimento pleno.

Ao enfatizar a importância da fluência na leitura, a Prefeitura de Lagarto reafirma seu compromisso educacional e o sucesso de todos os alunos.

“Esta iniciativa não apenas promove a qualidade do ensino, mas também contribui para o fortalecimento da base educacional de cada estudante, preparando-os para os desafios e oportunidades que encontrarão ao longo de suas vidas”, afirmou o secretário da Educação, professor Magson Almeida.