Prefeitura realiza campanha Faça Bonito

A Prefeitura de Lagarto, por meio das secretarias do Desenvolvimento Social e da Educação, está realizando durante todo o mês de maio, atividades alusivas à Campanha de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

O objetivo é conscientizar a população sobre a importância de evidenciar sinais de abuso de vulneráveis e denunciar situações suspeitas ou confirmadas para as autoridades competentes ou no Disque 100.

Desse modo, na primeira semana de maio foram feitas rodas de conversas nas escolas municipais com crianças e adolescentes lagartenses. Na última segunda-feira, 15, aconteceu uma mobilização nas principais ruas da cidade e Mercado Municipal, que contou com a parceria do Projeto “Território Feliz” e do Ambulatório Revivato, ambos supervisionados pela professora Raphaela Chiassi. Os mobilizadores do Selo Unicef também se fizeram presentes juntamente com adolescentes do Núcleo de Cidadania de Adolescentes – NUCA.

Ainda estão previstas mais atividades de sensibilização com estudantes, professores e com os atores que compõem a Rede de Garantia de Direitos do município de Lagarto.

Fonte: Prefeitura de Lagarto