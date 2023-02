Prefeitura realiza Carnaval do CER III

Carnaval é tempo de alegria e diversão e no Centro Especializado em Reabilitação não é diferente. Na última terça-feira, 14, a Prefeitura de Lagarto promoveu, através da Secretaria de Saúde, o “CARNA CER III”, o carnaval dos usuários do centro.

Foi uma manhã inteira de atividades festivas, onde os usuários, pais e responsáveis e todas as equipes, puderam desfrutar de muita diversão com oficinas, parquinhos, guloseimas e muita dança com a presença dos professores da Academia da Saúde.

Ações como esta, além de promoverem bem-estar, também contribuem para a interação social, criando um ambiente onde as crianças em tratamento, possam se divertir, conversar e brincar umas com as outras. Acompanhe o trabalho do CER III através do site e das redes sociais da Prefeitura de Lagarto. Fique por dentro de todas as ações desenvolvidas.

Fonte: Prefeitura de Lagarto