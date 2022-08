Prefeitura realiza Dia “D” da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação

No último sábado, 20, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, realizou o dia “D” da Campanha de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação. A ação tem como objetivo fortalecer a Campanha para que toda população leve as crianças para serem imunizadas.

A Campanha está sendo destinada para o público de 0 a 4 anos (poliomielite) e menores de 15 anos (multivacinação) e teve início no dia 8 de agosto, em todo o Brasil, com o objetivo de aumentar em 95% todas as coberturas vacinais, manter o país livre da poliomielite, além de atualizar a caderneta de vacinação para proteger a população contra as doenças imunopreveníveis. A campanha continua até 9 de setembro nas unidades de saúde. Vacinar é um ato de amor!

Fonte: Prefeitura de Lagarto