Prefeitura realiza entrega de rotatória na entrada de Lagarto

Na última quinta-feira, 25, a prefeitura de Lagarto realizou a inauguração da obra da rotatória localizada entre as SE 170 e SE 270, na entrada da cidade.

A obra que visa ressaltar a cultura e historia de Lagarto já conta com imagens de Sìlvio Romero e Laudelino Freire.

De acordo com a prefeitura, as outras obras serão inauguradas de forma gradual ao longo dos próximos meses, com o intuito de manter a expectativa da comunidade lagartense.

Durante a cerimônia, a prefeita Hilda Ribeiro informou que dentre as estátuas que ainda serão colocadas estão os Parafusos, um corredor de vaquejada e uma raspadeira de mandioca.

A rotatória não apenas se destaca como uma obra de engenharia viária, mas também como um ponto turístico que atrairá a atenção de moradores e visitantes, tornando-se um local de interesse e admiração para aqueles que transitarem pela região.