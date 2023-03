Prefeitura realiza evento dedicado às mulheres lagartenses

Na noite da última quarta-feira, 01, a Prefeitura de Lagarto, realizou um grande evento com três motivos especiais: a apresentação da programação do mês das mulheres; a criação do ‘Programa de Amparo as Mulheres Vítimas de Violência Doméstica’ e o troféu ‘Mulheres em Destaque’.

Um dos momentos marcantes da noite foi a premiação ‘Mulheres em Destaque’, que homenageou 12 mulheres atuantes no desenvolvimento socioeconômico, Cultural e social de Lagarto.

Foram elas: a prefeita Hilda Ribeiro; a advogada Josefa Dias Zachariadhes; a Folclorista Maria Ione; a agricultora Verônica Souza; a empresária Edilamar Maria de Carvalho; a diretora da Fundação José Augusto Vieira, Leiri Daiana Barbosa; a fundadora do Grêmio Escolar Pequeno Príncipe, Rosângela França Almeida; a Deputada Estadual Áurea Ribeiro; a médica ginecologista Dra. Angelita Rodrigues; a atleta Roseane Guimarães; a confeiteira Ana Paula de Jesus, exemplo de trabalho, dedicação e superação e Dinalva Lopes vice-presidente do Conselho de Mulheres/ Associação de Mulheres do Povoado Rio das Vacas.

Para fortalecer ainda mais essa data e a luta feminina, a Prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, assinou o decreto que cria o ‘Programa de Amparo à Mulher Vítima de Violência Doméstica – PAM’, que prioriza e auxilia as cidadãs no acesso aos serviços que contribuem para a superação do ciclo de violência, além de garantir que elas tenham direito a mais de um benefício de transferência de renda, o ‘Cartão Cidadão’ e o Renda Cidadã’.

Enquanto mulher, a Prefeita Hilda Ribeiro destacou a importância de utilizar o mês de março como um ciclo de referência em defesa da garantia de direitos das mulheres.

“Lutamos desde sempre pelos nossos direitos, e é importante que continuemos em busca disso, vencendo e quebrando ciclos de violência e de desrespeito que ainda perduram na sociedade. O “Programa Amparo à Mulher Vítima de Violência Doméstica” vem com esse intuito para ajudar e dar assistência a mulheres que passam por abuso e precisam do Poder Público para se reerguer e buscar os seus direitos”, comentou a gestora.

Ainda em seu discurso, Hilda, falou sobre a riqueza que Lagarto tem quando se fala em representatividade feminina.

“A Premiação ‘Mulheres em Destaque’ evidência a representatividade uma maneira plural, homenageando guerreiras de diversas áreas do município. Que a gente continue reconhecendo e agraciando mulheres que fazem história na nossa cidade”, concluiu a prefeita.

Fonte: Prefeitura de Lagarto