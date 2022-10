Prefeitura realiza evento ”Ser Criança” em alusão ao dia dos pequeninos

Com criança tudo é aprendizado, pureza, amor e muita diversão. Assim foi o projeto ‘Ser Criança’, da Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho (Sedest).

O evento, alusivo ao Dia dos pequeninos, aconteceu no último domingo, 16, no Balneário Bica, onde de acordo a Sedest, mais de 2 mil crianças participaram da programação recreativa com atividades lúdicas, a exemplo de: pintura facial, parquinho, apresentações circenses e musicais, passeios de trenzinho, oficinas, distribuição de pipoca e guloseimas e muita diversão para a garotada.

O ‘Ser Criança’ acontece desde 2019 com atividades durante todo o mês das crianças, visando garantir e expandir os direitos da criança e do adolescente. O projeto tem como foco principal as crianças do programa ‘Criança Feliz’, e as do ‘Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo para Crianças e Adolescentes’, mas também é aberto para todo o público.

É importante realizar atividades especiais e proporcionar momentos de lazer e diversão, que resgatem o significado da comemoração, uma infância saudável que forma adultos saudáveis. São esses momentos de brincadeira e interação que permitem o desenvolvimento das competências e habilidades fundamentais, como o raciocínio, a atenção, a imaginação, a criatividade e a socialização.

A Prefeita Hilda Ribeiro, ressaltou a valorização da infância e o incentivo do projeto como meios necessários para cuidar das crianças lagartenses.

“Formar adultos saudáveis requer a criação de crianças saudáveis. Educar e criar as nossas crianças tem o sentido educacional, promovendo uma educação de qualidade, como a de Lagarto; e a interação entre elas, comemorando cada passo, e fortalecendo a socialização dos nossos pequenos. O ‘Ser Criança’ cumpre isso, e a prova é a felicidade de cada um deles nesse momento” destacou.

Valdiosmar Vieira, secretário da Sedest, explicou que a alusão ao Dia das Crianças vai além da diversão, entrando nos diversos objetivos que o ‘Ser Criança’ atende.

“É um projeto para todos nós relembrarmos a importância de proporcionar uma infância mais feliz e com acesso pleno ao lazer a todas essas crianças, e principalmente assumir o compromisso com as leis e estatutos que definem os direitos delas. É a partir daí, que chegamos na importância da interação e do convívio que a criança começa a construir sua identidade e a descobrir o outro. É diversão, aprendizado, interação, direitos e desenvolvimento” ressaltou.

Fonte: Prefeitura de Lagarto