Prefeitura realiza final do Concurso de Quadrilhas Juninas

Na última sexta-feira, 10, cerca de cinco mil pessoas, foram assistir ao maior e mais concorrido certame de cultura popular do Estado, o Concurso de Quadrilhas Juninas de Lagarto.

Com realização da Prefeitura, por meio da Secjesp, depois de três noites de eliminatórias entre 10 grupos, a competição chegou a sua final.

Disputaram o troféu cinco juninas:

“Peneirou Xerém”, Xodó da Vila”, “Unidos em Asa Branca” (estas três de Aracaju) e ainda “Amor Caipira” (Capela) e a única representante de Lagarto, “Raio da Silibrina”.

Desfalque

Uma das finalistas, a “Rala Rala” da cidade de Maruim acabou desistindo da participação por conta da impossibilidade de chegar a tempo. A organização do evento lamentou o imprevisto e agradeceu a participação.

E o pódio se configurou assim:

5ª Lugar Peneirou Xerém (troféu);

4º Lugar Xodó da Vila (troféu);

3º Lugar Amor Caipira R$ 2.000 (dois mil reais) e troféu;

2º Lugar Raio da Silibrina R$ 3.000 (três mil reais) e troféu;

1º Lugar Unidos em Asa Branca

R$ 5.000 (cinco mil reais) + troféu consagrando-se Bi-Campeã, pois foi a vencedora da última edição em 2019.

O troféu de Melhor Marcador foi para André Camilo da Unidos, assim como o melhor casal de noivos que ficou com a Unidos também.

“Estamos diante de uma tradição que não nasceu, mas com toda certeza e muito orgulho, cresceu com o apoio desta gestão. É indescritível ver o interesse e o grande público que o concurso atrai. Em meu nome e em nome do povo de Lagarto, meu muito obrigado a todas as quadrilhas participantes. E meus parabéns para a turma da Unidos, a grande campeã, pelo espetáculo apresentado nesta noite digno de cada aplauso e do lugar mais alto do pódio. Parabéns também a Secjesp e em especial a dupla Mharcyio Cruz e a Edclecia, pelo brilhantismo na organização e apresentação”, concluiu a gestora.

Além da prefeita, quem também prestigiou a noite de decisão foi o deputado federal Gustinho Ribeiro, diversos secretários executivos e vereadores do município.

Fonte: Prefeitura de Lagarto