Prefeitura realiza Forró Sedest

Na última sexta-feira, 01, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Assistência Social (Sedest) realizou mais um Forró Sedest, direcionado para o público da maior idade do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do município.

O Balneário Bica foi palco do evento que reuniu idosos de Lagarto e de outras cidades vizinhas. Ao som de um bom forró, comidas típicas e apresentações juninas, a turminha arriou a fivela comemorando no evento.

Com uma organização impecável, o evento teve uma programação rica com apresentações que trazem o melhor clima desta época forrozeira. Além disso, as equipes da Sedest montaram espaços destinados a alimentação com uma variedade de comidas típicas.

É mais uma realização da Gestão Municipal para fortalecer a convivência da terceira idade, além de ressaltar o trabalho do Desenvolvimento Social para o público, que sempre é assistido pela Secretaria.

O secretário Valdiosmar Vieira, falou sobre a alegria de promover esses eventos que despertam o melhor do público.

“O Forró Sedest funciona como uma ótima atividade para o nosso público. A alegria, a música, comidas, as danças e enfim, o clima junino distribui os melhores sorrisos, tanto da nossa equipe, quanto das pessoas que prestigiam o evento. Fortalecer vínculos e promover eventos que ressaltam a convivência da terceira idade é muito importante, vai além de dançar forró” explicou Valdiosmar.

Fonte: Prefeitura de Lagarto