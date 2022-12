Prefeitura realiza I Conferência Municipal de Direitos da Mulher

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria da Assistência Social, (SEDEST) por meio do Conselho Municipal de Direitos da Mulher (CMDM), realizou na última sexta-feira, 09, a 1ª Conferência Municipal de Direitos da Mulher.

O evento realizado no Rotary Club, teve a organização da SEDEST por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres e pelo CMDM.

“A Conferência marca um novo passo na elaboração e implementação de politicas públicas de direitos das mulheres e corrobora com o projeto Nacional da ‘5ª Conferencia Nacional de Politicas Públicas Para Mulheres’, que devia ter acontecido no período de 3 a 5 de novembro de 2021, contudo a pandemia impediu a realização desse feito, bem como varias conferencia municipais, territoriais e estaduais foram suspensas desde 2020. Com o controle da pandemia e estabelecimento de condições sanitárias seguras as conferencias estão sendo retomadas em todo território nacional” destacou Cristiane.

Alem de Cristiane, a mesa foi composta pela Presidenta do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Iza Moura; pela Coordenadora Estadual de Políticas públicas para Mulheres e Vice Presidenta do CEDM, Erika Leite; pela Coordenadora do Centro de Referência Atendimento a Mulher do município de Barra dos Coqueiros e Conselheira Estadual do CEDM, Edenia Gouvêia; pelo Secretário do Desenvolvimento Social e do Trabalho de Lagarto, Valdiosmar Vieira, que na ocasião representou a prefeita Hilda Ribeiro; pela Delegada de Apoio a Grupos Vulneráveis de Lagarto, Vanessa Feitosa; pela presidente do Conselho Municipal de Direitos das Mulheres, Daniela Souza e pela Representante da Comissão Nacional da Mulher, Adriana Cardoso.

Entre as participantes mulheres da sede e de comunidades da zona rural como: Jenipapo, Brasília, Colônia Treze, Pururuca, Rio das Vacas e Olhos D’água.

Logo após a Declaração oficial de abertura os presentes assistiram a Palestra: “Mulheres protagonistas da democracia atual – Desafios de ser e fazer Políticas Públicas para todas as Mulheres”, apresentada pela Assistente Social e Assessora Técnica em Gestão do SUAS, Lara Cíntia do Nascimento Santos.

Na sequência, foram apresentados os 4 eixos temáticos que nortearam as discussões:

I: A Política Nacional para as Mulheres: o papel do Estado na gestão das políticas públicas para as mulheres.

II: Instrumentos de gestão: recursos financeiro, equipamentos sociais e estratégias de institucionalização, regulamentação e implementação de politicas públicas para as mulheres.

III: Políticas públicas para as mulheres: avanços e desafios no enfrentamento às violências, atenção a saúde integral, educação para a igualdade e diversidade.

IV: Políticas públicas para as mulheres: mundo do trabalho, autonomia econômica, participação nos espaços de poder e decisão.

Fonte: Prefeitura de Lagarto