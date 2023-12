Prefeitura realiza I Workshop Municipal de Lagarto

O dia 20 de dezembro de 2023 ficará registrado na história da Educação com o I Workshop Municipal de Lagarto, uma celebração do legado de Anísio Teixeira.

Palestras enriquecedoras foram conduzidas por renomados nomes, incluindo João Bandeira de Mello, Quiteria Barros, Prof. Humberto Gonzaga, Maria José Guimarães, Antônio Neto, Josevanda Mendonça Franco e o promotor de justiça Antônio Carlos.

Os painéis, liderados por Adriel Alcântara e os professores Allan Veiga, Luana Vieira e Roseli Mendonça, contribuíram para o brilhantismo do Workshop. Destaque para a entrega do Prêmio Professor Transformador a Gilson Alves e Cristiane Prata, bem como homenagens póstumas a Maria de Fátima Rocha e Maria Iracilda de Santana Almeida.

O secretário da Educação, professor Magson Almeida, expressou sua gratidão a todos os participantes, ressaltando a importância de homenagear Anísio Teixeira na Educação local. Ele enfatizou a relevância dos palestrantes, a riqueza dos painéis e a significativa entrega do Prêmio Professor Transformador, evidenciando o compromisso com o desenvolvimento educacional no município.

A secretária de Governo, Rafaela Ribeiro, elogiou o evento que destacou práticas educacionais bem-sucedidas nas escolas municipais, promovendo discussões e reflexões sobre o desenvolvimento da educação na cidade. “Parabenizo a prefeita Hilda Ribeiro por priorizar uma gestão onde a educação é uma verdadeira prioridade. Parabenizo também o secretário Magson Almeida e toda a equipe da SEMED pelo evento incrível e pelo papel grandioso na transformação social. Que continuemos avançando coletivamente em busca de uma educação cada vez melhor”, afirmou.

Fonte: Prefeitura de Lagarto