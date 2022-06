Prefeitura realiza mais uma ação contra o aedes aegypti no bairro Horta

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde segue firme na luta contra o aedes aegypti, na última quarta-feira, 08, foi realizado no bairro Horta, mais uma grande ação de combate ao mosquito causador da dengue, zika e chikungunia.

A ação contou com a mobilização de diversos profissionais do Centro de Controle de Zoonoses e da Limpeza urbana, que realizaram serviço de recolhimento de entulhos, materiais descartados pela população, detecção de focos, tratamento e eliminação. Também foram realizadas orientações da população sobre como prevenir e combater o mosquito.

Durante esta época do ano, a infestação é mais comum por conta do acúmulo de água em recipientes expostos. É preciso que a comunidade esteja atenta e faça também a sua parte, para que juntos, possamos combater o mosquito. O CCZ Lagarto seguirá com o cronograma de ações nos bairros e povoados. Acompanhe o trabalho das equipes nas redes sociais e fique por dentro.

Fonte: Prefeitura de Lagarto