Prefeitura realiza mais uma ação do Novembro Azul

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde segue realizando a Campanha Novembro Azul do CEREST, voltada para a saúde do homem. No último dia 17, funcionários da empresa SE Promotora, situada em Lagarto, puderam participar da ação.

As equipes apresentaram palestras educativas sobre o tema saúde do trabalhador, saúde do homem e sobre doenças e agravos relacionadas ao trabalho. Também foi abordado sobre o câncer de próstata, ressaltando a importância da prevenção.

A presente Ação também contou com imunização com as vacinas da Covid-19, Tétano, Hepatite B e tríplice viral, bem como aferição de pressão arterial e teste de glicemia. Sendo realizado também dinâmicas reflexivas e entregas de brindes.

Fonte: Prefeitura de Lagarto