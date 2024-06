No último sábado, 21, a Prefeitura de Riachão do Dantas realizou mais uma etapa do Programa Examina Riachão.

Dessa vez, o programa realizou exames de ultrassonografia, zerando a fila de espera para realização de ultrassom.

“Seguimos trabalhando para que programas como o Examina Riachão, sejam implantados e possam solucionar problemas que comprometem a qualidade de vida da nossa gente” ressaltou a Prefeita Simone Andrade