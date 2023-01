Prefeitura realiza natais dos Povoados Brasília e Crioulo

No último final de semana foi a vez dos povoados Brasília e Crioulo comemoraram o seus natais com muita festa e música boa.

A tradição que é realizada pela Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria da Cultura, promove socialização e lazer para os moradores dos povoados, fortalecendo assim as nossas tradições e culturas.

A festa começou no domingo, 22, no povoado Brasília, onde o grande público curtiu ao som de ‘Carlinhos Platt’s’, ‘Gaviões da Sofrência’, ‘Banda Forró Maior’ e ‘Kayllan Alves’.

Foi uma mistura de ritmos com muito forró, arrocha e sucessos do momento.

Já no povoado Crioulo a festa começou cedo, e a galera ficou embalada com as atrações: ‘Big Love’, ‘Carlos André’, ‘Esquema de Três’ e ‘Anderson Ferinha’.

Estes garantiram uma festa animada, segura e pacífica.

“Este mês é de confraternização e muita festa nos nossos povoados. Foi mais um final de semana que a tradição dos natais dos povoados movimenta a nossa zona rural e, consequentemente, o comércio de confecções e calçados na sede. Próximo final de semana tem mais, atentem as programações e vamos curtir com alegria e paz”, comentou a Prefeita Hilda Ribeiro.

Fonte: Prefeitura de Lagarto