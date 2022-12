Prefeitura realiza Natal do Centro dos idosos

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho (Sedest), realizou na última terça-feira, 20, o Natal e encerramento do ciclo anual do Centro dos Idosos.

O evento que contou com as presenças da Prefeita Hilda Ribeiro e do secretário Valdiosmar Vieira, teve um significado mais que especial para dezenas de usuários, pois acontece depois de dois longos anos interrompidos pelas restrições da pandemia.

Além de promover o fortalecimento de vínculos e de momentos de lazer e de integração social a programação contou com show musical, e distribuição de presentes.

“Eu estava muito ansiosa por este evento do Natal, pois a Covid nos impediu de nos reunir desta forma, mas esse ano, graças a Deus e a Prefeitura de Lagarto, estamos de volta aqui, nos divertindo muito, já ganhei uma lembrança e dancei muito forró e ainda vou dançar mais que é o que a gente mais gosta. Só fico triste porque vamos entrar de férias, né ? E passar uns dias sem vir pra cá, amo estar aqui toda semana, mas logo passa né (risos). Feliz Natal pra todos e um próspero Ano Novo” comemorou eufórica uma das usuárias do Centro.

A prefeita Hilda Ribeiro também fez questão de deixar uma mensagem:

“Quero desejar a todos os nossos queridos usuários e servidores aqui do Centro dos Idosos um Natal com muita saúde e paz e que em 2023 possamos nos reencontrar aqui com muito mais alegria e novas realizações. Boas festas pra todos!” desejou a gestora.

Fonte: Prefeitura de Lagarto