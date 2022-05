Prefeitura realiza o Levantamento Rápido de Índice de Infestação do Aedes Aegypti

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, realizou, no incio deste mês, o LIRAa – Levantamento Rápido de Índice de Infestação do Aedes aegypti.

A atividade, realizada pelos Agentes de Combate às Endemias e Centro de Controle de Zoonoses, tem como objetivo o mapeamento dos índices de infestação da dengue no município, identificando os criadouros predominantes e a situação de infestação local, permitindo o direcionamento das ações de controle para as áreas mais críticas.

Com base em informações coletadas, Lagarto obteve um índice de infestação considerado médio, com 3,6%. Sendo assim, serão priorizadas as ações em áreas mais críticas do município, eliminando possíveis focos e orientando a população.

Fonte: Prefeitura de Lagarto