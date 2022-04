Prefeitura realiza oficinas de páscoa para as crianças do Centro Especializado em Reabilitação

Durante a última semana, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, realizou diversas oficinas direcionadas às crianças do Centro Especializado em Reabilitação (CER III). As oficinas foram dividas por turnos e faixa etária, para que assim, todos pudessem participar com conforto e segurança.

Com a temática de páscoa, as crianças do Centro, puderam realizar diversas atividades, como caça aos ovos, pinturas, desenhos e brincadeiras que trabalham com o desenvolvimento da coordenação motora.

As oficinas tiveram como objetivo estimular a interação social, comunicação, participação e engajamento no brincar simbólico, além de habilidades motoras finas e globais, habilidades socioemocionais e habilidades cognitivas. A oficina contou com a participação dos usuários da primeira e segunda infância, além dos adolescentes do serviço. A organização do evento ficou por conta da equipe multidisciplinar, coordenação e equipe de apoio.

Fonte: Prefeitura de Lagarto