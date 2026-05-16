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Prefeitura realiza perfuração de poço artesiano na zona rural de Lagarto

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A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal da Agricultura (Semagri), realizou, na última sexta-feira, 15, a perfuração de um poço artesiano no povoado Açu Velho, atendendo uma demanda antiga dos moradores e agricultores da região, que enfrentavam dificuldades no acesso à água para consumo e produção agrícola.

A iniciativa busca fortalecer o abastecimento hídrico da comunidade e garantir melhores condições para as famílias que vivem da agricultura, especialmente pequenos produtores que dependem da água para manutenção dos plantios e das atividades no campo.

O secretário municipal da Agricultura, Luciano Alves, destacou que a ação representa um avanço importante para os agricultores da localidade. “Sabemos das dificuldades enfrentadas pelos moradores da região e da necessidade de garantir acesso à água para fortalecer a agricultura familiar. Esse poço chega para atender uma demanda antiga da comunidade e vai contribuir diretamente para melhorar a produção e a qualidade de vida dessas famílias”, afirmou.

A agricultora Larissa Andrade comemorou a chegada do poço e destacou a importância da ação para os produtores do povoado. “Estou muito feliz e satisfeita com esse poço sendo cavado aqui no Açu Velho. Vai ajudar muitas famílias que vivem da agricultura, principalmente mulheres que dependem da água para trabalhar. Aqui a gente planta milho, feijão e também trabalha com ornamentais. A água da cisterna já não estava dando conta e isso estava prejudicando nossa produção. Hoje é um sonho realizado não só para mim, mas para toda a comunidade”, relatou.

A perfuração do poço reforça as ações da Prefeitura de Lagarto voltadas ao fortalecimento da zona rural, ampliando o acesso à água e oferecendo mais suporte às famílias que dependem da agricultura para geração de renda e sustento. Até o momento, já foram perfurados sete poços artesianos no município, contemplando os povoados Oiteiros, Olhos d’Água, Pau Darco, Mariquita, Cajazeiras e Açu Velho, além do Assentamento Fazendinha, ampliando a infraestrutura hídrica em diferentes comunidades rurais.

Fonte: Prefeitura de Lagarto

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