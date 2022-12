Prefeitura realiza visita ao Hospital de Amor de Lagarto

Na última quarta-feira, 30, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, realizou uma visita ao Hospital de Amor de Lagarto, conduzida pelos profissionais do Hospital, a enfermeira Thaislaine Santos e o médico Daniel Moreira.

Os profissionais enfermeiros e médicos da Estratégia de Saúde da Família e a equipe do Núcleo de Atenção Primária a Saúde, participaram de uma reunião sobre o funcionamento do Hospital de Amor. Na oportunidade também foi discutido sobre os fluxos de encaminhamentos, como também foi realizada uma visita às instalações do Hospital.

“O Hospital de Amor em Lagarto é uma conquista imensa para o povo sergipano e, sobretudo, lagartense. Traz desenvolvimento, visibilidade, oportunidades e, principalmente, assistência a quem precisa. O convite para nós, profissionais da APS, conhecermos as instalações, foi um marco importante, pois reforça o quão necessário é o funcionamento dos serviços em rede, o trabalho em conjunto e o desenvolvimento de um fluxo ágil e eficiente. Estamos muito felizes e animados com os próximos passos.” Ressalta a Médica Nathália Mattos, da Estratégia de Saúde da Família.

Fonte: Prefeitura de Lagarto