Prefeitura realiza visita técnica em empresa, para inspeção e orientação a respeito da saúde do trabalhador

Na última terça-feira, 6, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde e o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST Regional Lagarto, realizou mais uma visita técnica, para inspeção e orientação, desta vez em uma empresa de embalagens no bairro Cidade Nova.

O fisioterapeuta do CEREST, Caio Meira e o Engenheiro de Segurança do Trabalho Nivaldo Garcia, realizaram uma Inspeção em Saúde do Trabalhador em uma empresa de embalagens, situada no Bairro Cidade Nova, município de Lagarto, com objetivo de realizar orientações sobre a saúde e segurança no ambiente de trabalho, bem como a importância do uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual e Coletivos.

Mensalmente, as equipes do CEREST realizam visitas aos estabelecimentos e empresa, para vistorias de rotina e realização de atividades ou orientações sobre a importância da saúde dos profissionais no ambiente de trabalho.

Fonte: Prefeitura de Lagarto