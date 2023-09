Prefeitura realiza visitas às unidades de ensino

A equipe técnica, juntamente com o Secretário Municipal da Educação, Professor Magson Almeida, começou a semana realizando visitas às unidades de ensino da Região 5, mais precisamente no povoado Jenipapo.

O propósito dessas visitas foi abordar as necessidades das instituições, incluindo a gestão da alimentação escolar, com merenda de qualidade em todas as unidades de ensino. Também foram fornecidas orientações aos gestores sobre a relevância de temas como Inspeção Escolar, Busca Ativa, Bolsa Família e o Programa Saúde na Escola (PSE). Todas essas ações em conjunto visam o funcionamento da escola, assim como o desenvolvimento educacional dos educandos e a comunidade escolar.

O secretário Magson Almeida enfatizou a importância dessas ações ao afirmar que elas “demonstram nosso compromisso com a melhoria da educação local e promove uma parceria colaborativa destinada a fortalecer o sistema educacional e o bem-estar dos alunos”.

Fonte: Prefeitura de Lagarto