A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria Municipal da Desenvolvimento Social e do Trabalho (Sedest) por meio do Conselho Municipal de Assistência Social, realizou na última quarta-feira, 26, a X Conferência Municipal de Assistência Social.

O evento que contou com o tema “Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos”, aconteceu na praça Rui Mendes e teve como objetivo discutir políticas públicas que possam ser implantadas no município.