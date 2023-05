Prefeitura realizará Dia do Desafio em Lagarto

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria da Educação, oficializa a participação do município, mais uma vez, no “Dia do Desafio”. Este evento anual ocorre na última quarta-feira do mês de maio, tendo essa edição programada para o próximo dia 31 de maio.

O “Dia do Desafio” está para além do incentivo às práticas de atividades e exercícios físicos, estando também diretamente ligada ao fortalecimento das relações entre cidades, instituições e pessoas, dialogando acerca de valores institucionais e uma sociedade mais justa para todos, almejando ambientes mais humanos, democráticos e inclusivos.

O evento tem a coordenação do SESC Sergipe, apresentando nesta edição a temática: “O Estímulo às Práticas Corporais e Esportivas para o Bom Desenvolvimento Humano.

“Sob essa ótica, a SEMED vem com estratégias de desafiar as instituições municipais a participarem do “Dia do Desafio” embasados na temática sugerida, agregando nas relações motoras dos educandos e componentes das unidades de ensino, bem como trabalhando o pleno desenvolvimento integral dos sujeitos através das atividades”, afirmou o secretário e professor Magson Almeida.

O “Dia do Desafio” é muito mais do que um dia qualquer, está diretamente ligado a um dia de superar-se e ressignificar-se.

Fonte: Prefeitura de Lagarto