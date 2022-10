Prefeitura realiza mais de mil castrações em sete meses

Nesta semana, a Prefeitura de Lagarto, através do Centro Controle de Zoonoses, celebrou as mais de mil castrações realizadas pelo Programa de Castração durante o período de 07 meses.

O programa tem como objetivo o controle populacional de cães e gatos, conseqüentemente, a redução do número de abandonos e maus tatos, além de favorecer a saúde do animal.

“É importante castrar o animal, pois você tem o controle populacional dos animais no município, além do bem estar do animal que também flui muito com a castração” enfatizou Girlandia, a Gerente do Centro de Controle de Zoonoses.

Vale lembrar que para participar do programa é preciso realizar o cadastro do animal na sede do Centro de Controle de Zoonoses, que fica localizado no bairro Pratas, de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 12h.