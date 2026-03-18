Prefeitura reinaugura Centro de Saúde Açu Velho e amplia atendimento

Com o objetivo de fortalecer a rede de Atenção Primária e ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, a Prefeitura de Lagarto reinaugurou na última terça-feira, 17, o Centro de Saúde Açu Velho Maria de Jesus da Conceição. A unidade passa a funcionar em um novo espaço, mais estruturado, adequado e confortável, garantindo melhores condições de atendimento para os usuários do Sistema Único de Saúde e mais qualidade no ambiente de trabalho para os profissionais.

A mudança integra o trabalho da gestão municipal para reorganizar a rede de saúde, aproximando o atendimento das comunidades e assegurando mais eficiência no cuidado prestado à população. Durante a entrega, o prefeito Sérgio Reis destacou o papel estratégico da Atenção Primária na organização da saúde no município.

“Temos trabalhado com planejamento para reorganizar toda a rede de saúde, com a consciência de que os investimentos devem começar pela atenção primária. Quando a unidade está estruturada, próxima das pessoas e funcionando bem, conseguimos dar mais agilidade ao atendimento, melhorar o fluxo e garantir mais dignidade para a população. Por isso, fico muito feliz de poder entregar aos moradores do Açu Velho este novo espaço, que funcionará diariamente, ao contrário de como acontecia na gestão passada”, afirmou Sérgio.

O prefeito também reforçou o compromisso da gestão com a melhoria contínua dos serviços. “Saúde é prioridade na nossa gestão. Não é só entregar estrutura, é garantir que ela funcione bem, com equipe, com organização e com acompanhamento. Nosso compromisso é fazer a saúde chegar com mais qualidade e no tempo certo para quem precisa”, pontuou.

Presente na solenidade, o deputado estadual Ibrain Monteiro frisou os investimentos destinados à saúde do município. “A saúde de Lagarto vem avançando com trabalho e investimento. A gente tem destinado recursos importantes para fortalecer a rede e garantir que esses serviços cheguem com qualidade para a população. É assim que a gente constrói uma saúde mais forte. Nosso mandato segue à disposição dos lagartenses”, enfatizou.

Nova estrutura

O Centro de Saúde funcionará como ponto de apoio da Estratégia Saúde da Família, com atendimento realizado por uma equipe completa formada por médico, enfermeira, técnica de enfermagem e agente comunitário de saúde. Durante toda a semana, a unidade contará também com profissional administrativo e técnica de enfermagem, responsáveis pelo acolhimento da população, organização dos atendimentos e suporte às atividades assistenciais, garantindo continuidade no cuidado.

O secretário municipal de Saúde, Marlysson Magalhães, destacou que a entrega faz parte de um processo mais amplo de fortalecimento da rede. “A gente vem avançando na organização da saúde, melhorando a estrutura das unidades e ampliando o acesso da população aos serviços. Essa entrega representa exatamente isso, mais qualidade no atendimento, melhores condições de trabalho para as equipes e uma rede mais preparada para atender bem”, salientou.

Reconhecimento

A gerente da unidade, Jaqueline Batista, destacou a importância da entrega para a população local. “É uma conquista muito importante para a comunidade. Hoje a gente passa a contar com uma estrutura adequada, que permite oferecer um atendimento mais organizado, mais acolhedor e com mais qualidade para todos”, reconheceu.

Representando os moradores na solenidade, Lucas Ribeiro ressaltou o impacto da unidade para a comunidade. “Esse espaço faz muita diferença para a gente. Ter um atendimento mais perto, em um lugar melhor estruturado, traz mais segurança e mais tranquilidade para as famílias. Nós sonhamos muito com esse dia e ele, finalmente, chegou, comprovando que estamos vivendo um novo tempo em Lagarto”, comemorou.

Fonte: Prefeitura de Lagarto