Prefeitura reinaugura E M Inglaterra no Quilombo

Quem está de cara nova, após 20 anos, é a Escola Municipal Inglaterra, localizada no Povoado Quilombo. Foram exatamente duas décadas para que Prefeitura de Lagarto agisse em favor daquela comunidade escolar, através da prefeita Hilda Ribeiro e do secretário da Educação, professor Magson Almeida.

A reinauguração aconteceu na última segunda-feira, 15, com as presenças dos professores, pais e alunos, que testemunharam a benfeitoria no prédio público escolar. Além dos secretários Lucas Lacerda (Comunicação) e Luiza Ribeiro (Indústria e Comércio) e servidores municipais.

Na Escola Inglaterra, foram realizados serviços de retelhamento, revisão elétrica e hidráulica, pintura geral e da fachada, adaptação da acessibilidade, reforma dos seis banheiros, da cozinha e da secretaria escolar, entre outros.

“Estamos na 44ª Unidade de Ensino beneficiada pelo Projeto “Renova Escola” e a meta é revitalizar todas as 76 escolas e creches, seguindo o cronograma de necessidade. É uma imensa alegria poder proporcionar às crianças e adolescentes uma nova estrutura, mais confortável e mais bonita”, disse a prefeita Hilda Ribeiro.

O secretário Magson Almeida falou da importância da instituição para a localidade. “Aqui são 210 alunos do Povoado Quilombo e regiões circunvizinhas, com Educação Infantil e Ensino Fundamental – do pré-escolar ao 9º Ano. Uma escola desse porte é de fundamental valor para a comunidade, que não precisa se deslocar até a cidade para poder estudar”, enfatizou.

Fonte: Prefeitura de Lagarto