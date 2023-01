Prefeitura retoma ações do ‘Busca Ativa Escolar’

Às vésperas do início do ano letivo de 2023, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), por meio do Programa ‘Busca Ativa Escolar’ já iniciou os trabalhos à procura das crianças e adolescentes que estão fora da escola, e procurando entender os motivos da infrequência e atraso.

No Município de Lagarto, o trabalho continua sendo coordenado pela Secretaria Municipal da Educação, em parceria com as demais secretarias. Na última quinta-feira, 26, foi realizada uma blitz de grande importância no Mercado Municipal, com panfletagem, ficha de matrícula e explicações sobre o valor de estar em sala de aula.

O secretário da Educação, professor Magson Almeida, que participou da ação, afirmou que a Prefeitura de Lagarto irá utilizar todos os mecanismos para amenizar os efeitos da Pandemia da Covid-19, nas escolas, no que se referem ao acesso e permanência dos alunos; e a Busca Ativa será um instrumento para diminuir o afastamento dos alunos das escolas.

A Busca Ativa Escolar é uma estratégia muito útil para ajudar a garantir o direito à educação. Mas só é efetiva com o envolvimento de todas as políticas públicas (educação, saúde, assistência social, entre outras) e com a participação e o engajamento ativo da sociedade.

