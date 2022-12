Prefeitura retoma atividades do Carro da Vacina contra a covid-19

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, está retomando as atividades do Carro da Vacina contra a covid-19. A ação faz parte das medidas de prevenção e combate ao coronavírus e tem o objetivo de alcançar o público que não está em dia com a vacinação.

Durante toda a semana, as equipes estarão percorrendo bairros do município, anunciando aos moradores a passagem do carro. O cidadão que desejar receber a vacina, basta apresentar documento de identificação, cartão do SUS e cartão de vacinação. Estão sendo disponibilizadas todas as 5 doses, de acordo com o público alvo.

A programação é divulgada semanalmente, por meio do Instagram da Prefeitura de Lagarto.

Fonte: Prefeitura de Lagarto