Prefeitura reúne pacientes de mutirão de cirurgias de catarata

Na última sexta-feira, 24, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, realizou um pequeno evento para reunir os pacientes do mutirão de cirurgias de catarata, que estarão realizando o procedimento pela segunda vez.

Os pacientes do mutirão de cirurgias de catarata estiveram presentes na Secretaria de Saúde para receber informações e orientações sobre o próximo procedimento que será realizado no dia 31 de março. Esses pacientes realizaram a primeira cirurgia em um olho e passarão pela cirurgia do segundo olho para correção.

Durante o encontro, foi tratado do cadastramento dos usuários, atualização de dados, entre outros serviços necessários antes da realização do procedimento. A Secretaria de Saúde disponibiliza todo o transporte para o paciente e acompanhante até o município de Itabaiana, onde acontece a cirurgia.

Fonte: Prefeitura de Lagarto