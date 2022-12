Prefeitura segue recuperando as estradas que foram afetadas pelas chuvas

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, Semdurb, está realizando serviços de recuperação das estradas vicinais do município que foram afetadas com as últimas chuvas que caíram em toda a região.



Na última segunda-feira, 12, as equipes se concentraram em duas vias de grande movimento que interligam várias comunidades rurais. Respectivamente a Pista do Pau Grande e a pista de acesso ao pov. Piçarreira, ambas na região da Colônia Treze.

“Nós tivemos um dezembro atípico, quando há cerca de 15 dias, todo o país foi atingido pelo fenômeno meteorológico El Niño, e em Lagarto os impactos foram identificados em diversas comunidades, tanto da sede quanto da zona rural. Desde então estamos trabalhando sem cessar para recuperar os estragos e o cronograma segue sendo executado em diversas outras localidades do município que necessitam de revitalização como a Pista do Urubu no povoado Brasília; a pista que liga o Pov. Gameleiro ao pov Caraíba e a

Pista de acesso ao pov. Pururuca”, disse o secretário da pasta, Igor Almeida.

Fonte: Prefeitura de Lagarto