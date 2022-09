Prefeitura segue recuperando vias na cidade

Na última quarta-feira, 28, a Prefeitura de Lagarto, em parceria com o Departamento Nacional De Obras Contras As Secas (DNOCS), anunciou nas suas redes sociais, que realizará o recapeamento asfáltico de aproximadamente 29 ruas do município.

O objetivo da parceria é contemplar cerca de 8 comunidades com o recapeamento, começando pelo Bairro Ademar de Carvalho.

“É trabalhando com empenho e gradatividade que vamos melhorar o trafego urbano, a valorização imobiliária, trazendo mais segurança e qualidade de vida para a nossa gente” ressaltou a Prefeita Hilda Ribeiro.