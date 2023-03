Prefeitura vem investindo na prevenção à obesidade infantil

É indiscutível que a obesidade infantil vem crescendo constantemente nos últimos anos. Ela é fator crucial tanto para a saúde na etapa infantil, quanto na fase adulta.

Na infância, este problema pode ser ainda mais agravante, tendo em vista que nesta fase as mudanças de hábitos são fatores complexos a serem alterados, além da falta da compreensão da criança em relação aos prejuízos que a obesidade pode oferecer.

Pensando nisso, a equipe do Programa do Bem Estar Físico Escolar da Secretaria Municipal da Educação, esteve na última segunda-feira, 20, na UMEI João Almeida Rocha, localizada na Estação, para a aplicação mais uma vez do projeto de prevenção à obesidade dos nossos pequenos estudantes.

“Nessa etapa é fundamental a precaução devido aos problemas e prejuízos a saúde de nossas crianças a curto e em longo prazo. Esse projeto possui uma contribuição muito rica, já que a escola é um espaço de construção cognitiva, física, afetiva e social, tendo sua justificativa somada aos impactos podem acontecer em todas as dimensões que envolvam a escola”, disse o secretário municipal, professor Magson Almeida, que vem acompanhando o projeto de perto.

Para o profissional de educação física e coordenador do programa, professor Airton Douglas, “está mais do que evidente que a obesidade infantil é um sério problema de saúde pública e provavelmente vai agravar quando adultos. Nosso trabalho consiste em diminuir, de forma significativa, a incidência de doenças crônicas. E a escola vem sendo uma das possíveis vertentes de prevenção, pois as crianças fazem ao menos uma refeição na escola, possibilitando um trabalho de educação nutricional”, informou.

