Prêmio Realce edição Lagarto acontecerá nesta quarta-feira, 23

A edição Lagarto do Prêmio Realce acontecerá nesta quarta-feira, 23, às 19h, no Entre (antiga Planet Café). Esta edição bienal, correspondente ao período 2022-2023, marca o aguardado retorno do prestigioso evento em formato presencial, que também passará por outras localidades neste ano, incluindo Itabaiana, Simão Dias, Tobias Barreto, Nossa Senhora da Glória e Aracaju.

Segundo a organização, a realização do Prêmio voltará às suas origens com todo seu glamour, além da calorosa presença do público e cobertura de vários meios de comunicação do Estado. “Mais de 50 empresas, profissionais e instituições serão contemplados com o Prêmio Realce”, ressaltou.

E completou: “Um momento mágico para todos os homenageados, o objetivo do Prêmio Realce é prestigiar e reconhecer os trabalhos prestados por empresas, profissionais, personalidades e demais instituições que se destacaram no biênio”.

O júri que elege os vencedores da premiação é composto por instituições como Rotaries, Paróquias, Lojas Maçônicas, Polícia Militar (PM), Academias de Letras, Juntas do

Exército, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), dentre outras.